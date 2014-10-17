TFF'den Ünal Aysal'a giderayak ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı Disiplin Kurulu'na sevk ederken, sevk 'tedbirli' olarak yapıldığı için derbide protokol tribünündeki yerini alamayacak.

Hukuk Müşavirliği tarafından bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporu şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı Sayın ÜNAL AYSAL'ın, 16.10.2014 tarihinde yaptığı 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi gereği 17.10.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

25 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimle birlikte başkanlık görevini bırakacak olan Ünal Aysal, dün düzenlediği basın toplantısında, "Cüneyt Çakır, Galatasaray konusunda şaibeli bir hakemdir. Maçı sertleştireceğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nda maçlar yönetmiş olabilir, ama ben Türkiye 'deki tutumundan bahsediyorum. Kasımpaşa maçında aleyhimize yaptıkları var. Onun bu maça atanması gözdağı vermek içindir" ifadelerini kullanmıştı.