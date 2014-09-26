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Spor

Galatasaraylı taraftarlar Ünal Aysal'a seslendi: Bizi bırakma

Galatasaray taraftarları, başkanlığa aday olmadığını açıklayan Ünal Aysal'a slogan ve tezahüratlarla destek oldu

26 Eylül 2014 01:18

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın futbol takımına verdiği yemeğe taraftarlar akın etti. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar Aysal'a özel beste ile 'bizi bırakma' dediler.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı futbolculara verdiği yemeğe İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan ile birlikte geldi. Aysal ve Arıboğan'ın ardından restorana, Şişli Belediyesi eski başkanı ve Galatasaray camiasının önemli ismi Mustafa Sarıgül de katıldı.

Yemeğin verildiği restoranın önüne toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar Ünal Aysal'a slogan ve tezahüratlarla destek oldu ve başkanlığı bırakmamasını istedi.

Taraftarların Aysal için yaptığı yeni beste de dikkat çekti; "Kimleri gönderdik, kimler geldi geçti, cimbomu yedi bitirdi, üzülme boşuna taraftarın yanında, Ünal Aysal bizi bırakma"

Taraftarların kendisi için yaptığı tezahüratlara Ünal Aysal restoranın camından el sallayarak cevap verdi.

 

#Ünalbaşkanbizibırakma twitter'da dünya listesine girdi

 

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarların Twitter üzerinden #ünalbaşkanbizibırakma hashtag ile başlattığı kampanya dünya listesine girdi.

 

 

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