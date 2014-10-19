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Spor

Ünal Aysal: Galatasaray'a karşı uyguladıkları senaryo son derece yanlış

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal derbi zaferi sonrası açıklama yaptı

19 Ekim 2014 02:55

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle futbolcularını kutlarken, kendisini PFDK'ye sevkeden TFF için, "Federasyona bir kere daha kırıldım. Galatasaray'a karşı uyguladıkları senaryo ve politika son derece yanlış" dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası GSTV'ye telefonla bağlanan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, derbi maç öncesi takımla yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Futbolcularıma yaptığım ziyaretim sırasında 'bu maçı kendiniz için, Galatasaray için, ama birazcık da benim için kazanın' demiştim. Onlar bu ricamı geri çevirmediler. Bütün Galatasaraylıları kutluyorum" dedi.

 

'Federasyona bir kere daha kırıldım'

 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilmesi nedeniyle maçı statta izleyememesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Ünal Aysal, "Federasyona bir kere daha kırıldım. Galatasaray'a karşı uyguladıkları senaryo ve politika son derece yanlış. Ben bugün varım yarın yokum. Koskoca camiayı karşılarına almaları gerçekçi sayılmaz" ifadelerini kullandı.

Aysal, Galatasaray'daki başkanlık görevinden yakın zamanda ayrılacağını ancak kulübe hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

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