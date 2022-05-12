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Ümit Özdağ'dan 'Kaftancıoğlu' kararı yorumu: Peki, Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır

12 Mayıs 2022 17:54

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen cezaların Yargıtay tarafından onaylanmasıyla ilgili, "Terör örgütüne övgü var mı? Var. Peki, FETÖ’yü öven AKP’liler neden dışarıda? Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır." yorumunu yaptı. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. 

Özdağ, geçtiğimiz günlerde ağır ifadelerle tepki gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da gönderme yaparak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararını okudum.Terör örgütüne övgü var mı? Var. Peki, FETÖ’yü öven AKP’liler neden dışarıda? Devlet görevlisine hakaret var mı? Var? Peki, Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır."

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