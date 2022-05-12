Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının ardından İstanbul'a geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun da kararın ardından İstanbul'a geleceği belirtildi. CHP'li milletvekilleri de TBMM'yi boşaltıp, İstanbul'a gitmek üzere harekete geçti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, karar sonrası yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne ilk önce İstanbul ve çevre illerin milletvekillerinin gideceğini söyledi. Karaca, kanun teklifi görüşmeleri için Meclis'te bir grup vekilin kalacağını açıkladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

TIKLAYIN | Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı: 3 davadan aldığı cezaları onadı