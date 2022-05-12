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Karamollaoğlu: Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim; siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız

12 Mayıs 2022 17:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 3 davadan verilen cezanın onanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kararı 'haksız ve hukuksuz' olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız."

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. 

Karamollaoğlu: Adalet herkese lazım olur 

Twitter'dan kararı yorumlayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından @Canan_Kaftanci’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! “Adalet bir gün herkese lazım olur.”"

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