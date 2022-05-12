AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Kaftancıoğlu yorumu: Yargı suçları değerlendirmeyecek miydi?

AKP GRUP Başkanvekili Bülent Turan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 3 davada verilen kararları onaması ve gelen tepkilerle ilgili "Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!" yorumunu yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Turan: Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!

AKP'li Bülent Turan kararın ardından yağan tepkilere ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti milletvekillerine yaptığı çağrıyı Twitter'dan alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gel Muharrem"den, “koşun vekillere! Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek! "

Turan, Kaftancıoğlu'nun davaya konu olan söz konusu tweet'lerini paylaşarak Yargıtay kararını desteklediğini ifade etti.