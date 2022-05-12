CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan partililere çağrı

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Kararın ardından CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, parti il örgütünü İl Başkanlığı'na toplanmaya çağırdı.

CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm CHP'li milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırmasının ardından Oğuz Kemal Yakar, Twitter'dan şu çağrıyı yaptı.

''Partimizin İstanbul örgütünü, saat 18.00’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu karşılamak üzere İl Başkanlığımıza bekliyoruz.''

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