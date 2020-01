Uma Thurman'a ne oldu?

Rol aldığı The Slap on Monday adlı dizinin New York'taki galasına katılan Thurman'ı görenler ilk anda tanımakta güçlük çekti. Önce yaptığı farklı makyaj nedeniyle böyle göründüğü düşünülse de bu tuhaf değişimin sorumlusunun botoks olduğu düşüncesi ağır bastı.Thurman'ın bu değişimi hayranlarını memnun etmedi.

Estetik uzmanları da Thurman'ın tamamen farklı göründüğü düşüncesinde. Transform adlı estetik cerrahi merkezinin yöneticisi Mark Norfolk da "Uma Thurman kesinlikle dramatik bir değişime uğramış gibi görünüyor. Bence Thurman'a yapılan uygulama aşırıya kaçmış" dedi. Güzel oyuncu uzun süre estetik operasyona direndi ancak görünüşe göre sonunda o da kendini estetik cerrahlara teslim etti.

Thurman, geçtiğimiz yılın son günlerinde yüzünde benzer bir değişimle kameralar karşısına çıkar Renee Zellweger'a benzetilerek "Galiba aynı doktor onları bu hale getirdi" yorumunu yapanlar oldu.