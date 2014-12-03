Şiddeti önleyemeyen devletten estetik ameliyat isteyen kadın yeni yüzüyle yaşayacak

Üniversiteli genç bir kadın, ayrılmak istediği erkek arkadaşından tehdit ve şiddet görünce Aile Mahkemesi ilginç bir karar aldı. Genç kızın yüzü estetik ameliyatla değişecek. Masrafları ise devlet karşılayacak.

İzmir’de üniversite eğitimi alan 20 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşından ayrılmak isteyince hayatı kâbusa döndü. Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan genç kadın, hem savcılığa suç duyurusunda bulundu hem de ayrıldığı erkek arkadaşı için kendisine yaklaşmama kararı aldırdı.

Ancak alınan bu hukuki kararların göstermelik kalması, aynı korku dolu hayatı yaşaması üzerine Avukatı Mehmet Harun Elçi ile birlikte, kendisi için çok önemli bir karar alıp yüzünün yanı sıra tüm hayatını değiştirmek için 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında harekete geçti. Şimdiye kadar aldığı raporlar ve suç duyurularıyla birlikte Avukat Mehmet Harun Elçi’nin, bu yöndeki talebi Aile Mahkemesi tarafından reddedildi.

Tüm masraflar devletten

Ancak bir üst sıradaki Aile Mahkemesi’ne yapılan itiraz üzerine yeniden değerlendirilen talep bu kez olumlu karşılandı. Mahkemenin kararına göre, şiddet gören kadının yüz yapısından, kimlik bilgilerine, fiziksel özelliklerinden, eğitim gördüğü kuruma kadar tüm yaşamında değişiklik için karar verildi. Daha önce bir kadın için sadece 6 aylığına, isim ve soyisminin değiştirilmesi yönünde verilen karar ilk kez bu kadar kapsamlı olarak alınmış oldu. Tüm estetik masrafları ise, yine devlet tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Örnek karar oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Mehmet Harun Elçi, “Aslında bu sorun bu noktaya gelinmemeliydi. Yani erkek için önlem alınmalıydı. Ama bu yapılamadı. Bunun üzerine müvekkilimle oturup böyle bir karar için harekete geçtik. Elbette yaşadığı o baskı ortamından kurtulacağı için çok mutlu. Ama bu kadar yıldır taşıdığı yapısını değiştirmek ise ona hüzün veriyor” dedi.

240: 2014 yılında kasım ayı sonu itibariyle 240 kadın öldürüldü. 2013 yılında ise 237 kadın cinayete kurban gitmişti. Şiddete uğradığı için polis tarafından koruma altına alınan kadın sayısı 8 bin 908’e ulaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, son iki yıl içinde 10 bin 766 şiddet mağduru kadın için de koruma tedbir kararı çıkarttı.

12 tanığın yüzü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tanık Koruma Kanunu kapsamında 105’i tanık, 168’i de tanık yakını olmak üzere toplam 273 kişi hakkında koruma tedbiri uyguluyor. Emniyetin verilerine göre, 2008’de 7, 2009’da 42, 2010’da 20, 2011’de 90, 2012’de 87 ve bu yıl da 27 kişi Tanık Koruma Kanunu’ndan yararlandı.

145 yer değişikliği: 58 tanık ve tanık yakını, fiziki koruma talep ederken, bu kişiler polis tarafından 24 saat yakın korumaya alındı. Kanundan yararlanan 145 tanık ve tanık yakını, yurt içinde yerleşim yeri değişikliği talep etti. Bu 145 tanık ve tanık yakını, yaşadıkları yerlerden kimsenin bilmediği başka adreslere yerleştirildi.

109 yeni kimlik: İçişleri Bakanlığı, kimlikleri ile diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesini isteyen 109 tanık ve tanık yakınına yeni kimlik verdi. Geçmişe dönük tüm bilgileri değiştirilen bu kişiler, yaşamlarını yeni kimlikleriyle sürdürüyor.

122 maddi yardım: Bakanlık, 122 tanık ve tanık yakınına geçici maddi yardım sağlarken, eğitim kurumu ya da iş yerinin değiştirilmesini talep eden 38 tanık ve tanık yakınına yeni bir okul veya iş imkanı sağladı. Devletten 12 tanık ve tanık yakını ise estetik cerrahi yardımıyla fizyolojik görünümünün değiştirilmesini istedi. Devlet estetik cerrahi ya da diğer yöntemlerle 12 tanık ve tanık yakınının çehresini değiştirdi. Bu kişiler, yaşamlarını yeni yüzleriyle sürdürüyor.

‘Kocam beni boğazladı kurşunladı, hâlâ serbest’

Boşanma davası süren H.T., eşi tarafından 11 Ekim’de İstanbul’da sokak ortasında kurşunlandı. Hastaneye kaldırılan H.T günlerce tedavi gördü.. Olaydan sonra kayıplara karışan saldırgan H. T. ise Gaziantep’te yakalandı. Ancak, sevk edildiği Gaziantep Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Saldırgan eşin “öldürmek değil, korkutmak amacıyla ateş ettiği” yolunda ifade verdiği öğrenildi. H.T, “Önce iş yerime geldi. Boğazımı sıktı. Sonra beni takip edip ayaklarımdan kurşunladı. Ama hâlâ serbest dolaşıyor. Benim canım bu kadar mı ucuz” diye isyan etti.