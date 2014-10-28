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Julia Roberts'dan 'estetik ameliyat' itirafı

Julia Roberts, Hollywood’daki kadınların üzerindeki baskı hakkında konuştu

28 Ekim 2014 10:59

ABD’li oyuncu Julia Roberts, "estetik ameliyatı olmayarak kariyerini riske attığını" belirtti.

Renee Zellweger’in yüzündeki değişim hakkında You dergisine konuşan Roberts, Hollywood’daki kadınların baskı altında olduğunu dile getirdi.

Oscar’lı oyuncu, orta yaşlarında huzuru, “daha bilinçli bir seviyede yoga yaparak” ve hayatından dağınıklığı çıkararak bulduğunu ifade etti. Roberts, “Bu, açgözlü olmamak ve sizi zihinsel ve duygusal olarak aşağı çeken şeylerden vazgeçmekten ibaret. Hayatım şu anda aydınlık – bir şeyleri çok ciddiye almamanın güzel bir özelliği. Bu mutluluk” dedi.

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