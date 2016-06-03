Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri 4-5 Haziran'da devam ediyor

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Nâzım Hikmet'i anma ve anlama amacıyla hazırladığı 'Ataşehir Belediyesi Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin' ilki 3-5 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye’den çok sayıda şairin yanı sıra, Macaristan’dan dört seçkin şairin de katılımıyla düzenlenecek, 'Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nde' Ataşehirliler hem Türkiye’nin ve dünyanın önemli şairleri ile tanışma fırsatını hem de şiirleri şairlerinin sesinden dinleme olanağı bulacak.

Programda söyleşi ve imza günleri, paneller, şiir dinletileri alanında usta şairler tarafından Ataşehirlilerin beğenisine sunulacak.

Nâzım Hikmet’in ölüm yıldönümünün anılacağı şiir günlerinin programı 04 Haziran Cumartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile adına Ataşehir’de Çocuk ve Halk Kütüphanesi açılan onur konuğu şair Ahmet Telli ve 'Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin' direktörü Haydar Ergülen tarafından açılış konuşmalarıyla başlanacak.

Şiir Günleri Macar Şiiri Paneli ile devam edecek.

Erdal Güney ve Mehtap Meral gibi seçkin müzisyenlerin ezgileri ile müzik dinletilerinin yapılacağı etkinliklerde ayrıca usta sanatçı Genco Erkal 'İnsanlarım' isimli tiyatro oyunu ile Şiir Günlerine ayrı bir renk ve anlam katacak.

Etkinliğin son günü 5 Haziran Pazar günü ise konukların katılacağı kent gezisiyle son bulacak.

Katılımcı Şairler;

Rahmi Emeç, Orhan Alkaya, Onur Behramoğlu, Pelin Batu, Enver Ercan, Müesser Yeniay, Baki Ayhan, Metin Cengiz, Cenk Gündoğdu, Sina Akyol, Nevzat Çelik, Mehtap Meral, Tozan Alkan, Nurduran Duman, Turgay Fişekçi, Arife Kalender, Akif Kurtuluş, Zalan Tıbor, Markus – Barbarossa Janos, Zsengeller Nagy Izabella, F. Atilla Balazs.

'Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri' programı şöyle:

04 Haziran 2016 Cumartesi

Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Saat:13.00

Konuşmalar:

Haydar Ergülen - Festival Direktörü

Ahmet Telli - Onur Konuğu

Battal İlgezdi - Ataşehir Belediye Başkanı

Yurt Dışından Gelen Konukların Konuşmaları ve Şiir Okumaları:

Onur Konuğu Ahmet Telli’nin Şiir Okuması

Erdal Güney Konseri ve Şiir Okumaları

Şiir Okuma:

Rahmi Emeç, Orhan Alkaya, Onur Behramoğlu, Pelin Batu, Enver Ercan, Müesser Yeniay

Baki Ayhan , Metin Cengiz, Cenk Gündoğdu, Sina Akyol, Nevzat Çelik, Mehtap Meral

Tozan Alkan, Nurduran Duman, Turgay Fişekçi, Arife Kalender, Akif Kurtuluş

Macar Şiiri Paneli:

Saat: 15:00

Katılımcı Şairler: Zalan Tıbor, Janos Markus Barbarossa, F. Atilla Balazs , Zsengeller Nagy Izabella

Ahmet Telli İmza Töreni ve Şiir Okuma:

Saat: 16.30

Nazım Hikmet Gecesi:

Mehtap Meral’den Nazım Şarkıları İle Tüm Şairlerin Şiir Okuması

Saat: 18.00

Genco Erkal “İnsanlarım”- Dostlar Tiyatrosu:

Saat: 21.00

Kapanış Töreni:

Saat: 22.00

5 Haziran 2016 Pazar

Konukların Katılacağı Kent Gezisi

Saat: 10:00