T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri 4-5 Haziran'da devam ediyor

Ataşehir Belediyesi'nin Nâzım Hikmet'i anma ve anlama amacıyla hazırladığı etkinliğin 3 Haziran'daki açılış programı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

03 Haziran 2016 22:56

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Nâzım Hikmet'i anma ve anlama amacıyla hazırladığı 'Ataşehir Belediyesi Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin' ilki 3-5 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye’den çok sayıda şairin yanı sıra, Macaristan’dan dört seçkin şairin de katılımıyla düzenlenecek, 'Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nde' Ataşehirliler hem Türkiye’nin ve dünyanın önemli şairleri ile tanışma fırsatını hem de şiirleri şairlerinin sesinden dinleme olanağı bulacak.

Programda söyleşi ve imza günleri, paneller, şiir dinletileri alanında usta şairler tarafından Ataşehirlilerin beğenisine sunulacak.

Nâzım Hikmet’in ölüm yıldönümünün anılacağı şiir günlerinin programı 04 Haziran Cumartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile adına Ataşehir’de Çocuk ve Halk Kütüphanesi açılan onur konuğu şair Ahmet Telli ve 'Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin' direktörü Haydar Ergülen tarafından açılış konuşmalarıyla başlanacak.

Şiir Günleri Macar Şiiri Paneli ile devam edecek.

Erdal Güney ve Mehtap Meral gibi seçkin müzisyenlerin ezgileri ile müzik dinletilerinin yapılacağı etkinliklerde ayrıca usta sanatçı Genco Erkal 'İnsanlarım' isimli tiyatro oyunu ile Şiir Günlerine ayrı bir renk ve anlam katacak.

Etkinliğin son günü 5 Haziran Pazar günü ise konukların katılacağı kent gezisiyle son bulacak.

Katılımcı Şairler;

Rahmi Emeç, Orhan Alkaya, Onur Behramoğlu, Pelin Batu, Enver Ercan, Müesser Yeniay, Baki Ayhan, Metin Cengiz,  Cenk Gündoğdu,  Sina Akyol, Nevzat Çelik, Mehtap Meral, Tozan Alkan, Nurduran Duman, Turgay Fişekçi, Arife Kalender, Akif Kurtuluş,  Zalan  Tıbor, Markus – Barbarossa Janos, Zsengeller Nagy Izabella, F. Atilla Balazs.

'Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri' programı şöyle:

04 Haziran 2016 Cumartesi

Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Saat:13.00

Konuşmalar:

Haydar Ergülen - Festival Direktörü

Ahmet Telli - Onur Konuğu

Battal İlgezdi - Ataşehir Belediye Başkanı

Yurt Dışından Gelen Konukların Konuşmaları ve Şiir Okumaları:

Onur Konuğu Ahmet Telli’nin Şiir Okuması

Erdal Güney Konseri ve Şiir Okumaları

Şiir Okuma:

Rahmi Emeç, Orhan Alkaya, Onur Behramoğlu, Pelin Batu, Enver Ercan, Müesser Yeniay

Baki Ayhan , Metin Cengiz,  Cenk Gündoğdu,  Sina Akyol, Nevzat Çelik, Mehtap Meral

Tozan Alkan, Nurduran Duman, Turgay Fişekçi, Arife Kalender, Akif Kurtuluş

Macar Şiiri Paneli:

Saat: 15:00

Katılımcı Şairler: Zalan Tıbor, Janos Markus Barbarossa, F. Atilla Balazs , Zsengeller Nagy Izabella

Ahmet Telli İmza Töreni ve Şiir Okuma:

Saat: 16.30

Nazım  Hikmet Gecesi:

Mehtap Meral’den Nazım Şarkıları İle Tüm Şairlerin Şiir Okuması

Saat: 18.00

Genco Erkal “İnsanlarım”- Dostlar Tiyatrosu:

Saat: 21.00

Kapanış Töreni:

Saat: 22.00

5 Haziran 2016 Pazar

Konukların Katılacağı Kent Gezisi

Saat: 10:00

ETİKETLER

Uluslararası Nazım Hikmet Şiir GünleriAtaşehir BelediyesiAhmet TelliBattal İlgezdiölüm yıldönümü

İlgili Haberler

Ödüllü oyun 'Açlık' sezonu kapatıyor

Sarı Sandalye'nin ödüllü oyunu 'Açlık' bu akşam ve 3 Haziran'da sezonun son iki gösterimiyle 'Kumbaracı50' sahnesinde olacak

'Geri Dönüşmez Filmler' finalistleri belli oldu

4. Ataşehir Ulusal Çevre Konulu Kısa Film Yarışması ödül töreni 4 Haziran'da gerçekleşecek. Toplam 50.000 TL değerinde ödülün dağıtılacağı gecede Zuhal Olcay sahne alacak

Türkiye'nin ilk masal şenliği 'Bir Varmış Bir Yokmuş' başlıyor

Ücretsiz yapılacak ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' etkinliği 4-5 Haziran’da Akatlar Sanatçılar Parkında gerçekleşecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24