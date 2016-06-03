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Kültür-Sanat

Türkiye'nin ilk masal şenliği 'Bir Varmış Bir Yokmuş' başlıyor

Ücretsiz yapılacak ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' etkinliği 4-5 Haziran’da Akatlar Sanatçılar Parkında gerçekleşecek

03 Haziran 2016 21:48

Beşiktaş Belediyesi ve KidsNook Masal Akademi, 4 Haziran Cumartesi günü Sanatçılar Parkı’nda Türkiye'nin ilk masal şenliği olan 'Bir Varmış Bir Yokmuş' etkinliğini gerçekleştirecek.

"Masal iyileştirir, masal büyütür, masal düşündürür, masal çözer!" inancına sahip bu işe gönül verenler tarafından masal anlatıcılığı sanatı yeniden canlandırılacak. Beşiktaş Belediyesi ve KidsNook Masal Akademi, 4-5 Haziran tarihlerinde Akatlar Sanatçılar Parkında Türkiye'nin ilk masal şenliği olan 'Bir Varmış Bir Yokmuş' etkinliğini gerçekleştirecek. Geçtiğimiz sene ilki yapılması planlanan fakat hava muhalefeti sebebiyle sonlandırılamayan Masal Şenliği, kaldığı yerden devam edecek. İki gün boyunca sürecek masal şenliği dopdolu programı ile hem çocukları hem yetişkinleri masalların büyülü dünyasına götürmeyi amaçlıyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik herkese açık olacak.

Türkiye'deki masalcıların bir araya geldiği, çocuklar için masal anlatım performanslarının sergilendiği, ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin verildiği bir masal merkezi olarak kurulmuş Kidsnook Masal Akademi ve Beşiktaş Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen anlatıcıların ve Türkiye'nin en önemli müzelerinin ağırlanacağı Masal Şenliğinde çocuklar ve yetişkinler, masalların büyülü dünyasında kaybolacaklar…

Bu özel organizasyon, gerek açık sahne gerekse kapalı çadır programları ile çocukları masallar dünyasında iki gün boyunca ağırlayacak… Halka açık bir organizasyon olan Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Şenliğinde ayrıca canlı performanslar ve çocuk etkinlikleri de yer bulacak.

Şenlik programı şöyle:

Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Şenliği Programı - 2016 

4 Haziran 2016, Cumartesi 

Açık Sahne 

12:00 Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Açılış ve Müzisyen Anne ile Ritim Şov 

13:00 Ayşegül  Dede ve Hatice Aslantaş ile Mim’li Masallar    (3-99 yaş) 

14:00 Mehmet Erbil 

15:00 Çiğdem Şimsek ile “Anadolu Masalları” (3-99 yaş) 

16:00 Serkan Kırmızı “Davulumdan Meseller”  (9-99 yaş) 

17:00 Didem Köktaş ile “ Elmanın Çekirdeği “ 

18:00 Semih Ali Aksoy ile “Hikaye Saati “ (9-99 yaş ) 

19:30 Müzik 

20:00 Didem Köktaş“ Yetişkin Masalları” 

21:00 Musa Dede ile “Meseller” 

Kapalı Çadır 

11:00 Hafize Güner  ile Masal / Yoga (6-9 yaş) 

12:30 Nilay Yılmaz ile “Masal Halısı” Yaratıcı Yazma (9-14 yaş) 

14:00 Songül Bozacı ile "Evvel Zaman İçinde, Masal Sanat İçinde"  (8-12 yaş) 

15:30 Sanem Nane ile “Masal-Ses-Nefes” 

17:00 Ayşegül Dede ile “Yetişkinler için Masala Hazırlık Workshop” 

5 Haziran  2016, Pazar 

Açık Sahne 

12:00 Semih Ali Aksoy ile “Hikaye Saati “ (9-99 yaş ) 

13:00 Ayşegül  Dede ve Hatice Aslantaş ile Mim’li Masallar    (3-99 yaş) 

14:00 Didem Köktaş ile“Elmanın Çekirdeği “ 

15:00 Eskişehir Masal Şatosu  

16:00 Onur Erol ile “Müzikli Masallar” 

17:00 Serkan Kırmızı ile “Davulumdan Meseller “ (9-99 yaş) 

18:00 Çeşitli Dillerde Masal Anlatımı   

19:00 Müzik 

20:00 Didem Köktaş “Yetişkin Masalları” 

21:00 Ali Denizci ile Sohbet 

Kapalı Çadır 

11:00 Çiğdem Odabaşı  

12:30 Özge Yaran ile “Masallarla Dans” (7-12 yaş)  

14:00 Hatice Aslantaş “Masal Pantomim Atölyesi” 

15:30 Songül Bozacı “Masal Drama Atölyesi” 

17:00 Dr. Nesli Keskinöz Bilen ile "Masallar ve Bilinç Dışındaki İzdüşümleri"

 

ETİKETLER

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