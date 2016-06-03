'Geri Dönüşmez Filmler' finalistleri belli oldu

Ataşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında birincisi düzenlenen Çevre Konulu Ulusal Kısa Film Yarışması, Türkiye Sineması’na yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlamak ve çevreye olan duyarlılığın sinema alanında da göstererek, çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayan çalışmalar yapmak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

Toplamda 131 filmin başvurduğu bu yılki yarışmada, Amatör Kategoride 10, Profesyonel Kategoride ise 8 film finale kaldı. Toplam 50.000 TL değerindeki para ödülünün dağıtılacağı yarışmada ön elemeyi geçen filmler Yeşim Ustaoğlu, Derya Alabora, Meryem Yavuz, İlker Barış ve Ayten Kartal’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Finale kalan filmlerin yönetmenlerini, kısa film atölyesi katılımcılarını ve sinemaseverleri buluşturan etkinlikler 1 ve 2 Haziran 2016 tarihlerinde, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

4 Haziran 2016 Cumartesi akşamı, saat 19:00’da Ortaoyuncular Sahnesinde (Ses Tiyatrosu) başlayacak törende, Yeşil Artvin Derneği’ne Onur Ödülü verilecek. Sunuculuğunu Janset’in yapacağı gecede Zuhal Olcay sevilen şarkılarını seslendirecek.

Adres: Ferhan Şensoy Orta Oyuncular Sahnesi (Ses Tiyatrosu)

İstiklal Cad. Halep Pasajı No:62/90 / Beyoğlu – İstanbul

Tarih: 4 Haziran 2016 Cumartesi, Saat 19:00