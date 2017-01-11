Uluslararası finans kuruluşları faiz artırımı bekliyor

Türk lirası dolar karşısında tarihin en düşük seviyelerini test ederken, yabancı kurumlar Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı alarak tepki vermesini bekliyor. Bloomberg HT’nin derlemesiyle uluslararası finans kuruluşlarının faiz ve doların yükselişiyle ilgili beklentileri şöyle:

JP Morgan: TL'de istikrar için 150-200 baz puan faiz artırımı gerekli

JP Morgan dün yayınladığı raporda TCMB'nin Salı günü aldığı önlemlere ilişkin görüşlerini paylaştı ve şu ifadelere yer verdi: "Bu noktada bir tek para politikası sıkılaştırması değer kaybı trendini kırabilir. Ancak, Merkez Bankası'nın agresif biçimde sıkılaştırma kapasitesi ve isteği olup olmadığı konusundaki temkinli duruşumuzu koruyoruz. Küçük bir faiz artırımı (50 baz puan gibi) artık muhtemelen çok küçük ve çok geç bir hamle. Güven krizinin daha da genişlediğini düşünürsek, mevcut durumda Türk lirasına istikrar kazandırmak için 150-200 bp artırım gerektiğini düşünüyoruz"

Nomura: 350-400 baz puan faiz artırımı gerekebilir

Nomura ekonomisti İnan Demir, 24 Ocak'taki toplantıda Merkez Bankası'ndan 25-50 baz puan faiz artırımı beklerken, bu hamlenin "Türk lirası karşısındaki dalgayı tersine çeviremeceğini" belirtiyor.

Demir, reel faiz oranında istikrar sağlamak için 350-400 baz puan faiz artırımı gerekeceğini düşünüyor.

Rabobank: 50-75 bp artırım güven krizinin bu aşamasında yetersiz olabilir

Rabobank gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, kaleme aldığı “Döviz krizi yapım aşamasında” isimli bir e-posta raporunda güçlü bir faiz artırımının Türkiye için “kaçınılmaz çözüm” olduğunu belirtti.

“Döviz müdahaleleri, Döviz krizine kaçınılmaz çözüm olarak görünen güçlü faiz artırımını (en iyi ihtimalle) erteler” ifadesi yer alan raporda, 50 ya da 75 baz puanlık görece ılımlı faiz artırımının güven krizinin bu aşamasında büyük bir ihtimalle yeterli olmayacağının altı çizildi.

Ash: TCMB faiz oranını artırabilecek mi yoksa faiz artırmaya mı zorlanacak

Ekonomist Tim Ash, Çarşamba günü twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye ilişkin açıklamalarında, "Sanırım soru, TCMB'nin 24 Ocak'a kadar bekleyebilip bekleyemeceği, ya da faiz oranını artırabilecek mi yoksa faiz artırmaya mı zorlanacak. Türkiye'nin 2014'te erken ve kararlı biçimde hamle yapmaktaki başarısızlığı hasar yaratmıştı ve nihayetinde faiz oranlarını artırmak zorunda kalındığında çok daha yüksek faiz artışı yapılmasına neden olmuştu" dedi.

Merrill Lynch: 2017'de toplam 100 bp faiz artırımı olabilir

Bank of America Merrill Lynch Çarşamba günü yayınladığı raporunda, 2017 yılı içerisinde TCMB'den toplam 100 baz puan faiz artırımı beklediklerini, Türkiye faiz oranlarının makul seviyelerde bulunduğunu ancak yukarı yönlü risklerin bulunduğunu kaydetti.

Merrill Lynch analistleri Dolar/TL kurunu 2017'nin ilk yarısında 3.60, 2017 yıl sonunda 3.40 seviyesinde gördüklerini açıkladı.

BofA analistleri Türkiye hisse senetlerinde alım fırsatı bulunduğunu ancak tercihlerinin banka hisse senetleri olmayacağını kaydetti.