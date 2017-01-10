"Türk Lirası'ndaki düşüş faiz artırımını tetikleyebilecek kadar büyük"

Capital Economics ekonomisti Jackson, "TL'deki son düşüş Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısında faiz oranlarının artırılmasını tetiklemek için yeterince büyük görünüyor" dedi.

Capital Economics ekonomisti William Jackson Pazartesi günü yayınlanan raporunda, "Türk lirasındaki son düşüş Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısında faiz oranlarının artırılmasını tetiklemek için yeterince büyük görünüyor. Eğer PPK bir hamle yapmazsa, bu durum ancak Merkez Bankası bağımsızlığı hakkındaki endişeleri güçlendirir ve PPK'yı ileriki dönemlerde daha büyük faiz artırımları yapmaya zorlayabilir" dedi.

Bugün Türk lirasının dolar karşısındaki kayıpları gün içerisinde yüzde 1.7'yi aşarken, euro, Türk lirası karşısında yüzde 2 yükseldi.

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 24 Ocak'taki toplantıda verilecek.