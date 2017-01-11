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Ekonomi

"Güçlü faiz artırımı Türkiye için 'kaçınılmaz' çözüm"

Rabobank, Türk Lirası'ndaki değer kaybını değerlendirdi

11 Ocak 2017 20:44

Rabobank gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, kaleme aldığı “Döviz krizi yapım aşamasında” isimli bir e-posta raporunda güçlü bir faiz artırımının Türkiye için “kaçınılmaz çözüm” olduğunu belirtti.

“Türk Lirası'ndaki fiyat hareketleri, geniş çaplı bir güven krizine tanıklık ettiğimizi işaret ediyor” diyen Matys, Dolar Endeksi ve Dolar/TL  arasında artan marjın, kurda son dönemde görülen yükselişin yurt içi kaynaklı olduğunu işaret ettiğini belirtti.

“Döviz müdahaleleri, Döviz krizine kaçınılmaz çözüm olarak görünen güçlü faiz artırımını (en iyi ihtimalle) erteler” ifadesi yer alan raporda, 50 ya da 75 baz puanlık görece ılımlı faiz artırımının güven krizinin bu aşamasında büyük bir ihtimalle yeterli olmayacağının altı çizildi.

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