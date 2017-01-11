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Ekonomi

Türk Lirası eriyor; dolar 3,81'e dayandı

Merkez Bankası'nın hamlesi ile dolar 3,74'e kadar gerilemişti

11 Ocak 2017 01:41

Merkez Bankası'ndan üst üste rekor kıran dolara karşı hamlesi sonrası biraz da olsa gerileyen dolar yeni rekorunu kırarak 3,8099 seviyesine geldi. 

Merkez Bankası'dan yapılan açıklamada "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları ilave likidite sağlanmış olacaktır" denilmişti. Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.74 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerilemişti. 

Bloomberg HT’nin haberine göre, Dolar/TL salı günü akşam saatlerindeki işlemlerde rekor tazeledi. Dolar, Türk Lirası karşısında TSİ 03:50'de 3.8099'a tırmanarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. Euro/Dolar kuru ise 4 seviyesini aştı. Dolar/TL 'de yukarı yönlü hareket yüzde 2'yi aştı. 

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