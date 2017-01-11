T24 LogoT24 Logo
Dünya

Volkswagen ABD'li yetkililere 4.3 milyar dolar tazminat ödeyecek

Volkswagen'nin başındaki isim Michael Horn ABD'li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmişti

11 Ocak 2017 11:41

lman otomobil firması Volkswagen (VW), egzoz ölçüm değerlerinde hile yaptığı suçlamaları hakkında ABD'li yetkililere 4.3 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler kapsamında ulaşılan taslak anlaşmayı onaylayan Volkswagen, ABD yasalarını ihlal suçunu da kabul edeceklerini söyledi.

VW yöneticileri ve ABD Adalet Bakanlığı teftiş kurulunun önümüzdeki günlerde anlaşmanın son halini imzalayacakları belirtildi.

Tarafların müzakereleri sonucunda Alman otomobil üreticisi VW, ABD'ye 4.3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti. VW ayrıca, önümüzdeki 3 yıl firmanın faaliyetlerini izleyecek bağımsız gözlemcilerin atanmasını kabul etti.

ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) 2015 yılının Eylül ayında Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıklamıştı.

Volkswagen raporda dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılım sayesinde aracın karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermekle suçlanıyordu.

Volkswagen'nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ABD'li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmiş, "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz" demişti.

ETİKETLER

VolkswagenABDtazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24