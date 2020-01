Dolardan yeni rekor; 3,94'ü geçti

Sabah saatlerinde 3.8951 ile rekor kıran, ardından 3.84'lü seviyelere çekilen kur akşam saatlerinde yükselişini sürdürerek yeni tarihi zirveleri test etti. Dolar/TL 'de yukarı yönlü hareket yüzde 3.94'e ulaştı. Kur, 3.9415 ile rekor tazeledi. Türk Lirası böylece gelişen piyasa para birimleri arasında dolara karşı en sert değer kaybını gerçekleştirdi.



Sabah saatlerinde de 3.89'u aşarak rekor kıran kur daha sonra 3.84'lü seviyelere çekilmişti.



Dolar/TL , Merkez Bankası'nın dün Döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde Döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar inmiş, ardından sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçerek rekor tazelemişti.



Kurdaki sert volatiliteyi değerlendiren uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanması gerekeceğine dikkat çekiyor.

Euro/TL 'de ise yüzde 2.80'i aşan yükselişle rekor Çarşamba günü tekrar kırılarak 4.1263'e yükseldi. Döviz sepeti ise 4 lirayı aştı.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dün Döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde Döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar indi, ardından yeniden dalgalı bir yükselişe geçerek üst üste rekorlar kırdı.



Dolar/TL , Çarşamba günü TSİ 18:12'de 3.9415'e ulaşarak rekor tazelemesinin ardından Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinden bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara bağlı olarak gerilemeye başladı. Dolar/TL , TSİ 22:44'te 3.8833 seviyesinde seyretti.

TCMB'nin dün attığı adımlar yeterli bulunmazken, faiz artırımı yapılması gerektiği yönünde beklentilerin arttığı piyasada TCMB'nin dünkü açıklamasında da belirttiği "ilave adımlar" izlenecek.

Dolar 4 lira olur mu?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı şöyle konuştu:

"Kurda 3.80’e yaklaşılması ile dün Merkez Bankası devreye girmeye başladı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi ve finansal sisteme 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlandı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar Türk lirasına düşürüldü. Kurda kalıcı düşüş görebilmemiz için döviz likiditesine ek olarak TL’nin reel getirisinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası reel faizlerin negatife dönmesi TL’deki negatif ayrışmayı kuvvetlendirmişti. Borç alma limitlerinin düşürülmesi kredi büyümesinin olumsuz etkileyebilir."

Ekonomik aktivitenin zayıfladığı bu ortamda Merkez Bankası’nın işi oldukça zor göründüğünü belirten Nalbantlı, "TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerekiyor, faizi artırsa bu sefer ekonomide daha da yavaşlayacak. Merkez Bankası’nın faiz artışı için kurda 4.00 bölgesinin beklemesinin doğru olacağını düşünüyorum.FED’in faiz artışlarının olacağı bu yıl, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyorum. Kurda kalıcı düşüşler için 3.70’in altında fiyatlamalar görmeliyiz. 3.82-3.85 seviyesinin üzerinde kalırsak 4 TL görülebilir" dedi.

Trump'ın konuşması önemli

Ekinci Economics Consulting kurucusu Şevin Ekinci, "Dolar/TL kurunun bu sabah saatlerinde 3.89 seviyesini görmesi önemli. Benim gözlemlediğim bu tepe noktalarının bir ay içinde tekrar test edildiği. Bu bağlamda, para politikası tarafında kalıcı, aynı zamanda saygı gören bir aksiyona geçilmezse Dolar/TL kurunun bir ay içinde 3.89 seviyesi üzerinde sabitleneceği görüşündeyim. TCMB’nin 24 Ocak tarihinde bu tarz bir karar alamayacağı yönünde çekincelerim var. Bu yüzden Dolar/TL kurunda Mart ayında beklediğim 4.15 öngörümü değiştirmiyorum. Sabahgörülen dolardaki değer kazancı tüm gelişmekte olan para birimlerine karşı oldu. Sadece Türkiye’ye özel değildi" dedi.

Bugün Türkiye saatiyle saat 19.00’da ABD Başkanı Trump’ın konuşmasının önemli olduğunu belirten Ekinci, "Her ne kadar Dolar/TL kurunun gün içerisinde 3.83 seviyesinin altına inmesi mümkün olsa da akşam saatlerinde yine alımlar olur. TCMB gerekli faiz artırımı kararını alana kadar Dolardaki tansiyonun dinmesini beklemiyorum. Eğer alırsa Dolar/TL kuru 3.80 seviyesinin altına iner ancak 100 baz puan artırımın altında herhangi bir faiz artırımı doların kalıcı olarak 3.75 seviyesinin altına inmesini sağlayamaz. Herhangi bir faiz artırımı da tabanda kuru bir tek 3.65 seviyesine indirebilir ki açıkçası cesaretli bir faiz artırımı kararı alınacağını zannetmiyorum" dedi.

Merkez'den müdahale gelebilir

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Geçtiğimiz hafta Türk Lirası başka bir boyutta işlem görmye başladı derken anlatmak istediğimiz bu haftanın özetiydi. İçeride siyasi gelişmelere kötü ekonomik veriler eklenince, gelinen noktada her gün yeni rekorlar gözlüyoruz. Piyasalar Türk Lirası'nın yeniden itibar kazanmasının tek yolu olarak güçlü bir faiz artırımını savunuyor. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda kötümser bekleyişler ayyuka çıkmış iken Merkez'in politika faizinde artırıma gitmesi ne kadar faydalı olur? Zamanlama çok önemli ve bu tarz bir karar için geç kalınmış olabilir belki de piyasaların kendi dinamikleri içerinde doygunluk noktasını belirlemesi daha doğru olacak" dedi.

Toktay şöyle devam etti: "Bugün öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ben de buradayım tarzında bir müdahalesi dünküne benzer bir geri çekilmeye sebep olabilir. Bunun ötesinde güçlü bir faiz artırımı bekliyor musunuz derseniz? Her an her şey olabilir ve piyasa koşulları içerisindeki hareketler otoritelere istedikleri mesajı vermekte özgürdür. Şu ana kadar Dolar/TL paritesinde günün zirvesi 3,9045 iken Euro/TL 4,11 ile yeni rekor kırdı. Bu seviyeleri yukarı yönde kırılması durumunda TCMB'den yeni bir hamle beklliyoruz"

JP Morgan'dan faiz yorumu

TCMB'nin piyasalarda istikrarı sağlamak için dün açıkladığı tedbirleri değerlendiren JP Morgan, bu terbirlerin hiç birinin anlamı bir piyasa etkisinin olmasının muhtemel görünmediğini bildirdi.

TCMB'nin yapacağı 50 baz puan gibi küçük bir faiz artırımının kurda değer kaybı trendini durdurmak için çok küçük ve çok geç olacağını savunan JP Morgan, "Güven krizinin daha da arttığını değerlendirdiğimizde, kurda istikrarın sağlanması için 150-200 baz puan artırım gerektiğine inanıyoruz" dedi.

''İlave adımlar atılabilir' mesajı

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.