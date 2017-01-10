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Ekonomi

THY 10,1 milyar dolar gelir hedefliyor

THY 2017 hedeflerini açıkladı

10 Ocak 2017 20:32

THY'nin KAP'ta yer alan açıklamasında 2017'de 10,1 Milyar dolar gelir hedeflendiği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2017 yılında iç hatlarda 32 milyon; dış hatlarda 37 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.

- Amerika ve Avrupa'da herhangi bir değişiklik olmaksızın, Türkiye'de yüzde 12, Afrika'da yüzde 7, Uzak Doğu'da yüzde 2 ve Orta Doğu'da yüzde 8 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 3 artışla 177 Milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının yüzde 76-77 aralığında olması beklenmektedir. 

Finansal gelişim

- 2017 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %3 artış öngörülmektedir.

- 2017 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 584 USD olacağı varsayılmaktadır.

- Yaklaşık 10,1 Milyar USD gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

- Birim giderlerde %3-%5 arasında düşüş hedeflenmektedir.

- Yüzde17- yüzde19 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir.

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