Ukraynalı model Kyryliuk'un soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı: Arkadaşları tarafından darp edilmedi

Çeşme'de 31 Temmuz akşamı mekan çalışanları tarafından darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Ulusal Kriminal Büro raporunda Kyryliuk ve arkadaşlarının siyah renkli bir araç içerisinden saat 22.23’te aşağıya indiği belirtildi.

Kyryliuk ve arkadaşlarının araçtan indikleri görüntüler incelendiğinde Kyryliuk’un eli ve yüzünün kanlı halde olduğu vurgulanırken, Mansour isimli kişinin de üstü başının kanlı olduğu belirtildi. Kiara isimli yabancı uyruklu şahsın ise ağzı ve burnunu iki eliyle tutarak başka bir yerde darp edilmiş ve yaralanmış olarak geldikleri kaydedildi.

Raporda, Baran Güneş'in Kyryliuk'un kanlı yüzünü kendi cep telefonuyla çektiği belirtilirken, Daria’nın yüzündeki kan lekelerinin meskene girişte zaten mevcut olduğu ifade edildi.

Adli bilirkişi incelemesinde ise Daria Kyryliuk ve Baran Güneş’in birbirlerine karşı şiddet davranışlarının bulunmadığı, Kyryliuk’un panik, korku ve şaşkınlık halleri sebebiyle sadece Güneş’e değil, yanına yaklaşan diğer arkadaşlarını da uzaklaştırmaya yönelik davranışlar sergilediği ifade edildi.

Ayrıca Kyryliuk’un panik atak içerisinde olduğu ve sakinleşmediğinin videoda gösterdiği davranışlardan gözlemlendiği tespit edildi.

Raporlarda, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un arkadaşları tarafından darp edilmediği belirtildi. (DHA)

TIKLAYIN | Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a darp iddiasında görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı: Karşı evden bağırtılar duydum

TIKLAYIN | Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

TIKLAYIN | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ukraynalı top modelin darp edilmesine sert tepki: Bu magandalık kimsenin yanına kâr kalmayacak

TIKLAYIN | Ukraynalı top modelin darp edildiğini iddia ettiği kulüpten açıklama: Daria Kyryliuk'un yaralanmasında güvenliğimizin hiçbir dahli yoktur

TIKLAYIN | Ünlü top model Çeşme'de güvenlik görevlilerince yumruklandı!