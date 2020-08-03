Ukraynalı top modelin darp edildiğini iddia ettiği kulüpten açıklama: Daria Kyryliuk'un yaralanmasında güvenliğimizin hiçbir dahli yoktur

İzmir Çeşme'de bulunan The Beach of Momo, Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından yumruklandığı iddialarının doğruyu yansıtmadığı açıklamasında bulunarak, "Daria Hanım'ın, evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur." ifadelerini kullandı.

Ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşları ile birlikte The Beach of Momo'da güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmiş ve maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı paylaşmıştı.

İddiaların odağındaki The Beach of Momo bir açıklama yayınlayarak, yaşananların doğruyu yansıtmadığını vurguladı.

"Daria Kyryliuk ve arkadaşları 2 Ağustos'ta yeniden The Beach of Momo'ya geldi"

The Beach of Momo'dan yapılan açıklama şu şekilde: "31 Temmuz Cuma günü The Beach of Momo'nun otopark kısmında iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo'da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın, evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.

TIKLAYIN: Ünlü top model Çeşme'de güvenlik görevlilerince yumruklandı!



2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır.



Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun "güvenlik darbesi" olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili kişinin dahil olduğu arkadaş grubunun da 2 Ağustos Pazar günü tekrar The Beach of Momo'ya geldiğini bilginize sunarız...

"Kadına değil hiçbir konuğumuza uygunsuz müdahalede bulunulması kabul edilemez"

The Beach of Momo olarak, her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde, tüm konuklarımızın güven içinde, keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz. Sadece kadınlara değil hiçbir konuğumuza uygunsuz müdahalede bulunulması kabul edilemez. Bizler de gerekli işlemleri başlatarak, konuyu yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."