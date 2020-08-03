Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir beach club'da Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme'de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından arkadaşlarıyla birlikte darp edildiklerini söylemişti.

Olay hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

TIKLAYIN - Ünlü top model Çeşme'de güvenlik görevlilerince yumruklandı!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bu magandalık kimsenin yanına kâr kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, darp iddialarına ilişkin, "Turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz."

TIKLAYIN - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ukraynalı top modelin darp edilmesine sert tepki: Bu magandalık kimsenin yanına kâr kalmayacak