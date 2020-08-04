Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a darp iddiasında görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı: Karşı evden bağırtılar duydum

Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme’deki The Beach of Momo’nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan bir tanık, Kyryliuk’un o gece sevgilisi tarafından evinde darp edildiğini söyledi.

31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İki arkadaş, mekandan saat 03.00’te çıkarken nedensiz olarak güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini söyledi. İkili, kendilerini darp eden kişinin isminin ‘Kadir’ olduğunu kaydetti. Polis, ismi verilen kişinin beach club’ın güvenlik müdürü Kadir K. (38) olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K. şehir dışında olduğunu söyledi.

"Kadın evin dışına çıkıp saklandı"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, söz konusu iddiayla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Temmuz gecesi Kyryliuk’un darp edildiğini gören bir vatandaşın polisi aradığı ortaya çıktı. İfadesinde kendi evinin, Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş’in kiraladığı evin karşısında bulunduğunu belirten tanık, şöyle konuştu:

“31 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında karşı evden bağırtılar duydum. Üç kişi tartışıyordu. Muhtemelen alkollüydüler. İngilizce küfürler savuruyorlardı. O sırada genç bir kadının darp edildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155’i arayarak polis çağırdım.”

Kyryliuk’un sevgilisini korumak için beach club’a iftira attığı iddia ediliyor

The Beach of Momo yetkilileri, ikili arasındaki tartışmanın mekanda başladığını söyledi. Daria Kyryliuk’un 31 Temmuz gecesi sevgilisi Baran Güneş tarafından darp edildiği, genç modelin Güneş’i korumak için beach club’ın güvenlik görevlilerine iftira attığı öne sürüldü.

Söylenenlere göre Daria Kyryliuk ile sevgilisi arasında yaşanan darp olayı, kaldıkları evin güvenlik kamerasına da yansıdı ve o görüntüler evin sahibi tarafından emniyete teslim edildi.