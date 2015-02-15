Ukrayna'da ateşkes silahları susturmadı, taraflar birbirini suçluyor

Belarus’un başkenti Minsk’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in katıldığı toplantıda varılan ateşkes anlaşması, Ukrayna’nın doğusundaki silahları susturamadı. Kiev hükümeti ve Rusya yanlıları, ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesinin ardından ülkenin doğusunda yaşanan çatışmalar için birbirini suçluyor.

Ukrayna ordusundan yapılan son açıklama özellikle hükümet güçlerinin elindeki Artemivsk ve Debaltsteve kentinin ağır topçu ateşi altında olduğu yönünde. Ukrayna ordusuna ait tankların, ayrılıkçıların iki ana karayoluna ve bir demiryoluna ulaşımı sağlayan Debaltseve’yi ele geçirmesini engellemek amacıyla kent girişinde konuşlandığı belirtiliyor.

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhanks ve Debalseve kentinde geçen nisandan bu yana devam eden yoğun çatışmalarda en az 5 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki çatışmalardan en çok etkilenen ise yine siviller:

“Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz. Burada bir dakika bile sessizlik olmuyor. Onlar bizden pazar gününden önce kurtulma derdinde.”

Ukrayna hükümeti, Moskova yanlısı ayrılıkçılar, Rusya hükümeti ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı arasında perşembe günü Minsk’te 16 saat süren görüşmeler sonunda ateşkes anlaşması imzalanmıştı.