Putin açıkladı, Ukrayna'da cumartesi gece yarısı ateşkes ilan edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16'ıncı saatine giren müzakerelerden çıkarak "Ukrayna'nın doğusunda Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla (15 Şubat 2015) ateşkes ilan edilecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de katıldığı bir toplantıda Ukrayna lideri Petro Poroşenko ile Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya gelmişti.

Ukrayna lideri Poroşenko zirveye verilen arada AFP'ye konuşarak barış görüşmelerinden henüz iyi bir haber çıkmadığını ancak hâlâ umudunun olduğunu belirtirken, "Rusya'nın şartları kabul edilemez" demişti.

‘Anayasa reformu yapılmalı’

Ağır silahların çekileceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusunda yaşayanların hakları için anayasa reformu yapması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ise, görüşmelerde ülkesinin kabul edemeyeceği bazı koşulların masaya getirildiğini söyledi.

‘Sınırda kontrolü sağlayacağız’

Ülkesinin bu yıl sonuna kadar Rusya ile sınır olan bölgelerde kontrolü devralacağını belirten Petro Poroşenko, rehin tutulan Ukraynalı pilot Şevçenko'nun kısa süre içerisinde serbest kalacağını söyledi.

‘Yabancı askerler topraklarımızdan çekilecek’

Poroşenko imza attıkları metinde bütün yabancı askeri unsurların Ukrayna'nın topraklarından çekileceği yönünde bir madde de bulunduğunu ifade etti.

Hollande: Yapılması gereken çok iş var

Belarus'un başkenti Minsk'te 14 saat süren liderler zirvesi sonrası bir açıklama da, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'den geldi. Hollande, "Henüz yapılması gereken çok iş var ama Ukrayna'daki durumu iyileştirmek için gerçek bir şans yakaladık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Minsk Anlaşması'nın Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi için Merkel'le birlikte çalışacaklarını da söyledi.