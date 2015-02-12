Ukrayna'da ateşkes sağlandı

Dörtlü zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldı.

16 saate yakın devam eden zirve sonrası Putin bir açıklamada bulundu. Rusya lideri ateşkesin 15 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Minsk Anlaşması'nın uygulanması için bir belgeye imza attıklarını kaydeden Putin, Ukrayna'da anayasal reforma gidilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

"Temel konularda anlaşmaya vardık" diyen Putin, ağır silahların çekilmesi konusunda da uzlaşmaya varıldığını belirtti.