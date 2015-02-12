Rusya ateşkesi açıkladı, dolar 2.48'e indi

Günlerdir rekor kıran dolar serbest piyasada 2.5043'ten günde başladı. Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes yapıldığını açıklamasının ardından dolar 2.48 seviyesine kadar indi. Dolar saat 11.20 itibarıyla 2.48'den işlem görüyor.

Serbest piyasada bu sabah 09.00 itibarıyla 2,503 TL’den alınan dolar 2,5043 TL’den satılırken, 2,8347 TL’den alınan Euronun satış fiyatı ise 2,8368 TL olarak gerçekleşti. Euro-dolar paritesi 1,1317 seviyesinde. Saat 11.20 sularında dolar 2.48 civarından işlem görürken euro 2.82 bandında işlem görüyor.

Avrupa güne düşüşle başladı

Açılışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 azalışla 371,47 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 6.823,37 puan oldu. Frankfurt'ta DAX endeksi 10.751,64 puanla yatay açıldı, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 20.522,05 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 4.665,19 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 10.333,90 puana geriledi. BIST 100 endeksi ise 84 bin puan seviyelerinde...