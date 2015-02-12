Ukrayna'da ateşkes tarihi belli oldu

Ukrayna'daki krizin çözümü için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya geldiği zirveden ateşkes kararı çıktı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ana sorunlarda uzlaşıya varmayı başardık" dedi ve Cumartesi gece yarısından itibaren Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ilan edileceğini duyurdu.

Ayrılıkçıların Eylül ayındaki Minsk görüşmelerinde üzerinde anlaşmaya varılan sınırlara geri çekilmeyi kabul ettiği, bunun karşılığında da Ukrayna birliklerinin cepheden çekileceği ifade edildi.



Zirvede ayrıca ağır silahların bölgeden çekilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

Rusya lideri Putin, haftasonu devreye girmesi planlanan ateşkes öncesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaklaşık 8 bin Ukrayna askerini ablukaya aldığını da söyledi. Putin Ukrayna askerlerinin hangi bölgede ablukaya alındığına dair ise detay paylaşmadı.



Son haftalarda Rusya yanlısı isyancılar stratejik öneme sahip Debaltseve kasabasındaki Ukrayna birliklerine yoğun saldırılar düzenliyordu.



Fransa ve Almanya'nın arabuluculuk yaptığı zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Petro Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande katıldı.



Kremlin'den yapılan açıklamada, dört liderin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterecekleri belirtildi.

Anlaşma maddeleri

Ateşkes 15 Şubat'ta başlayacak.

Ağır silahlar çekilecek.

Tüm tutsaklar serbest bırakılacak.



Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Ukrayna'nın yıl sonuna kadar uluslararası sınırlarda kontrolü sağlayacağını söyledi.