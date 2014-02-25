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Dünya

Ukrayna polisi diz çökerek af diledi

Kiev'deki gösterilerde protestoculara karşı hiçbir şekilde şiddet uygulamadıklarını belirten polisler, Lviv halkından alışılmışın dışında bir yolla af diledi

25 Şubat 2014 19:17

Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki hükümet karşıtı gösterilerde görev alan yaklaşık 100 polis, memleketleri Lviv'de katıldıkları bir mitingde diz çökerek halktan özür diledi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, görev için gittikleri Kiev'deki gösterilerde protestoculara karşı hiçbir şekilde şiddet uygulamadıklarını belirten polisler, Lviv halkından alışılmışın dışında bir yolla af diledi.

Mitingde kurulan platforma çıkan emniyet mensupları, meslektaşlarının neden olduğu ölümlerden dolayı çok üzgün olduklarını belirtirken; arkadaşlarının önünde ayağa kalkan bir polis memuru, "Sizden bizi affetmenizi istiyoruz... Olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına diz çöküyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentinde çekilen görüntüler bir anda tüm dünyaya yayılarak büyük etki yarattı.

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