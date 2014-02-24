Ukrayna geleceğini arıyor



Hakkında yakalama emri çıkarılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in nerede saklandığı belirsizliğini koruyor. Ukrayna'daki Ortodoks Kilisesi, Yanukoviç'in Donetsk'de bir manastırda kaldığına dair iddialara cevap verdi. Başpiskopos Hilarion, Ukrayna haber ajansı UNIAN'a yaptığı açıklamada, Yanukoviç'in manastırda olduğuna dair iddiaların son derece saçma olduğunu ifade etti. İddia, milletvekili Aleksander Briginez tarafından ortaya atılmış ve Briginez, Yanukoviç'in Rusya sınırı yakınındaki bir manastıra sığındığını açıklamıştı.

Bir diğer iddia da Yanukoviç’in Kırım’da olduğu. Ukrayna basını, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında "kitlesel ölümlere sebebiyet vermek" suçundan yakalama emri çıkarılan Yanukoviç'in, Rus donanmasının bulunduğu ülkenin güneydoğusundaki Kırım'da saklandığına dair haberlere yer veriyor.

Öte yandan pazartesi akşam saatlerinde, parlamentonun salı günü yeni başbakanı seçeceği açıklandı. Henüz resmi adaylar açıklanmadı. Ancak olası isimler arasında parlamento eski başkanı ve Yulya Timoşenko'nun Anavatan Partisi Meclis Grup Başkanı Arseni Yazenyuk ile eski Dışişleri ve Ekonomi Bakanı Pyotr Poroşenko gösteriliyor.

Ukrayna için yardım konferansı

Mayıs ayındaki seçimlere kadar göreve gelen geçiş hükümeti, ülkenin iflasın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Geçiş dönemi Maliye Bakanı Yuri Kolobov, 2015 sonuna kadar ülkenin 25 milyar euroya ihtiyacı olduğunu açıkladı. Kolobov, AB, ABD, Uluslararası Para Fonu IMF ve diğer bir takım organizasyonlarla birlikte Ukrayna için bir yardım konferansı yapılması önerisinde bulundu.

Bu öneri, hâlihazırda AB Dönem Başkanlığı yapan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’tan da destek gördü. Bu kapsamda AB Güvenlik ve Dış Politika Temsilcisi Catherine Ashton'ın, ülkenin ekonomik istikrarının yeniden sağlanmasını görüşmek üzere geçici olarak devlet başkanlığı yetkilerini alan Aleksandr Turçinov ile görüşmek üzere Kiev'e gönderildiği bildiriliyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) de Ukrayna'da geçiş dönemi yönetimine destek vermek ve uluslararası yardım koordinasyonunun sağlanması için bir temas grubu kurulmasını önerdi. AGİT Genel Başkanı Didier Burkhalter, ülkedeki gelişmeleri yerinde incelemek üzere Kiev'e heyet gönderildiğini açıklarken, İsviçre'nin Almanya Büyükelçisi Tim Guldimann'ın da Ukrayna Özel Temsilcisi olarak görevlendirildiğini kaydetti.