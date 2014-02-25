Ukrayna'da ulusal birlik hükümeti kuruluyor



Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç cuma günü Meclis tarafından azledilmişti.

ABD Yanukoviç'in yerine geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Oleksander Turçenov'u resmen tanımadı ancak "Yanukoviç'in artık fiilen ülkenin başında olmadığını" açıkladı.

Bu arada, İngiltere Dışişleri Bakanı ve ABD'li mevkidaşı John Kerry bugün Washington'da Ukrayna'ya yapılacak mali yardımı görüşecek. Nerede olduğu bilinmeyen Yanukoviç için tutuklama emri çıkarılmıştı.

İçişler Bakanı vekili Arsen Avakov Yanukoviç ve diğer yetkililer hakkında "barışçıl vatandaşların katledilmesi" nedeniyle dava açıldığını duyurdu. Henüz doğrulanmayan haberlerde Yanukoviç'in Kırım'da olduğu öne sürülüyor.

Geçen hafta başkent Kiev'de Yunukoviç'i protesto edenlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda onlarca kişi ölmüştü.

İngiliz uzmanlar, BBC'ye en kanlı gün olan Perşembe günü yaşananlardan kimin sorumlu olduğunun bulunmasına yardım için Kiev'de inceleme yaptıklarını açıkladı.

Bu uzmanlar, şüphelilerin yargılanmasında kullanılabilecek kanıtlar topladıklarını belirtti. Geçici Cumhurbaşkanı Turçenov, Salı'ya kadar ulusal birlik hükümetinin kurulmasını umduğunu söylemişti.

Cumartesi günü hapisten çıkan Eski Başbakan Yulia Timoşenko, bu hükümette başbakan olma ihtimalini dışlamıştı.