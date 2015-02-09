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Dünya

Ukrayna ordusu kimya fabrikasını vurdu

Ukrayna ordusu, ayrılıkçı Donetsk bölgesine düzenlediği operasyonda bir kimya fabrikasını vurdu

09 Şubat 2015 13:18

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde ordunun bir kimya fabrikasına top ateşi açılması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk kentinde, ordunun bir kimya fabrikasına saldırı düzenlemesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. DKZHI adlı fabrikadaki patlama çevredeki binaların camlarının patlamasına ve yakın kasabalarda sarsıntı yaşanmasına yol açtı. 

Russia Today’de yer alan habere göre, yerel saatle 10.50’de meydana gelen patlamanın ardından Facebook sayfasından açıklama yapan Novorusya Halk Cephesi’nin Eşbaşkanı Konstantin Dolgov, “Patlamanın merkezi DKHZI yakınlarıydı” bilgisini verdi. Daha önce Eylül ve Kasım’da hedef alınan fabrikada endüstriyel patlayıcılar, cephane ve topçu mermileri için kimyasal ürünler üretiliyor.

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