Ukrayna'da hastaneye top mermisi; en az 4 kişi öldü

Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya yanlısı güçlerin kontrolündeki Donetsk şehrinde, Ukrayna ordusunun attığı sanılan top mermisi 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Ukrayna'nın doğusunda Kiev hükümetine muhalif olan Rusya yanlılarının kontrolündeki Donetsk ve Luhansk kentlerine sivil yerleşimlerin bulunduğu noktalara sık sık havan topu mermileri düşüyor. Hükümet karşıtları bu saldırılardan, söz konusu kentleri kuşatmış olan Ukrayna ordusunu sorumlu tutuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Ra'ad el Hüseyin de Ukrayna'daki silahlı çatışmalar sırasında, uluslararası savaş hukukunun açıkça çiğnendiğini söylemişti.