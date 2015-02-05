Doğu Ukrayna ateşkes için sürpriz hamle

Son haftalarda artan çatışmalarla ateşkes hattından gittikçe uzaklaşan Doğu Ukrayna için, AB'nin "ağır topları"ndan yeni bir hamle geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, sorunu masaya yatırmak için sürpriz bir diplomasi atağına kalkıyor.



Hollande'ın Fransız gazetesi Le Parisien'e verdiği demece göre, iki lider bugün önce birlikte Kiev'e giderek Ukrayna lideri Poroşenko ile görüşecek. Liderle cuma günü de Moskova'ya gelerek Başkan Putin ile buluşacak.



turkrus.com'un haberine göre, Merkel ile Hollande'ın gideceği saatlerde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de Kiev'de olması bekleniyor. Bu da, "gidişatı değiştirebilecek önemli bir plan üzerinde çalışıldığı" yorumlarını arttırıyor.



Hollande, amaçlarının Doğu Ukrayna'da ateşkesi sağlamak olduğunu vurguladı. Almanya ile birlikte, Rusya'ya uygulanan yaptırımların gerekçesi olan ve her gün sivllerin caına mal olan çatışmaları durudurmak istediklerini vurgulayan Fransız lider, "Ukrayna'da şu an topkeyün savaşa dönüşecek bir durum görüyoruz. Bu nedenle Merkel ile birlikte tüm tarafların kabul edebileceği bir metin üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Hollande, Kiev ve Moskova'da "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde, herkes tarafından kabul edilebilececeğini düşündükleri yeni barış önerisi sunacaklarını" söyledi ama bu "iddialı" plan konusunda ayrıntı vermedi.



Putin'in sözcüsü Peskov, iki lideri cuma günü Kremlin'de konuk edeceklerini doğruladı.



Bu görüşmenin özellikle Putin ile Merkel arasında buzları eritmek için çok önemli bir fırsat olabileceği yorumları yapılıyor.

Bu mekik diplomasisinin sonuçsuz kalması durumunda Rusya'yı hedef alacak yeni ekonomik yaptırımların gelebileceği de ileri sürülüyor.