'ABD, Ukrayna'ya silah yardımını değerlendiriyor'

ABD'de Barack Obama'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler ve hükümet arasındaki çatışmaların şiddetlendiği Ukrayna'ya silah sağlanmasını değerlendiği belirtildi. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı General Philip Breedlove da silah yardımı fikrini destekliyor. New York Times'a konuşan ABD'li bir yetkili de Ukrayna'ya silah yardımına karşı çıkan Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın da bu tutumunu yeniden değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

New York Times'ın haberine göre ayrılıkçı güçlerin saldırısıyla bozulan beş aylık ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı John Kerry ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey silah yardımı konusunun ele alınmasına açık.

Dışişleri Bakanı Kerry, Perşembe günü Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve diğer yetkililerle görüşmeler yapacak.

Obama geçen hafta Ukrayna'da yoğunlaşan çatışmalardan kaygı duyduğunu söylemiş ve ülkesinin askeri operasyon dışında Rusya'yı tecrit edecek tüm seçenekleri değerlendirdiğini söylemişti.

Şiddetli çatışmalar

New York Times, sekiz eski ABD'li senatörün Kiev yönetimine aralarında zırhlı araçlara karşı kullanılabilecek füzeler ve insansız hava araçlarının da bulunduğu 3 milyar dolarlık silah göndermesini tavsiye eden bir rapor sunacağını da yazdı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalar dün Kiev yönetiminin denetimi altındaki Debaltseve'de yoğunlaştı.

Ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Lugansk arasındaki stratejik önemdeki Debaltseve'ye dün yoğun top ateşi açılmıştı.

Geçen yıl Nisan ayında Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ülkenin doğu bölgeleri Luhansk ve Donetsk'te çıkan çatışmalardan taraflar birbirlerini sorumlu tutuyor.

Çatışmalarda 5000'den fazla kişi öldü, bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı