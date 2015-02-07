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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Ukrayna krizi askeri yöntemlerle çözülemez'

Kiev ve Moskova'ya sürpriz ziyarette bulunan Almanya ve Fransa liderleri, Ukrayna'daki kriz için önemli uyarılarda bulundular.

07 Şubat 2015 17:52


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte önce Kiev ardından Moskova'ya bir sürpriz ziyarette bulundu. Merkel, perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, dün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa, saatlerce süren görüşmeler yaptıktan sonra ülkesine döndü.

Münih'teki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda temaslarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Merkel, "Acı gerçek şu ki, Ukrayna’daki kriz askeri yöntemlerle çözülemez" ifadesini kullandı. Görüşmelerin olumlu sonuçlar verip vermeyeceği konusunda bir fikir sahibi olmadığını kaydeden Merkel, "Gelişmelerden ötürü Ukrayna'da acı çekenler için bu girişimde bulunmaktan sorumluyduk" dedi.

'Savaşı engellemek için son şans'

Ukrayna ve Rusya ziyaretleri sonrası bir değerlendirmede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise diplomatik girişimi "savaşı engellemek için son şans" olarak değerlendirdi. Avrupa'nın kapısında bir savaş tehlikesi olduğuna dikkat çeken Hollande, bir uzlaşma ya da kalıcı barış anlaşmasına varılamaması halinde savaşın kaçınılmaz hale geleceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Mühih'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni barış girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Görüşmelerin devam edeceğini belirten Lavrov, "Rusya olarak barıştan, ağır silahların çekilmesi ve Donetsk ile Kiev arasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde doğrudan müzakerelerin yapılmasından yanayız" dedi.

Batılı ülkelerce izlenen politikaların Ukrayna krizini büyüttüğünü savunan Lavrov, eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan kitlesel gösterileri buna örnek gösterdi. Lavrov, Yanukoviç'in devrilmesini "darbe" olarak tanımladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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