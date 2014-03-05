Ukrayna bayrağı geri döndü

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, yerel hükümet binasında geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana dalgalanan Rus bayrağının indirilerek, yerine Ukrayna bayrağı çekildiği belirtildi.

Ukrayna polisi, yerel hükümet binasında bulunan Rusya yanlısı protestocuların da binadan çıkarıldığı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Kırım'daki tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalar da yoğunlaşıyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek.

Önceden planlanan Lübnan konulu bir konferans için Paris'e giden iki bakanın bir araya gelerek, Kırım krizini ele almaları bekleniyor.

ABD'nin krizi azaltmak için bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Plan, Kırım'daki Rus askerlerinin üslerine çekilmesi karşılığında Rusça konuşan Kırımlıların güvenliği için Ukrayna'ya uluslararası gözlemciler gönderilmesini öngörüyor Plan uyarınca, Moskova ve Kiev arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması hedefleniyor.

Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kırım krizinin ele alınacağı bir NATO-Rusya toplantısı da düzenlenecek.

AB Dış İlişkiler Yüksek temsilcisi Catherine Ashton'ın da bugün Kiev'e giderek temaslarda bulunması bekleniyor.

Fransa Dışileri Bakanı Laurent Fabius gerilimin azalmaması halinde yarınki zirvede AB liderlerinin Rusya'ya yaptırımları oylayabileceğini söyledi.