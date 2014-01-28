Ukrayna'da sokak eylemleri Başbakan'ın istifasını getirdi



Ukrayna Başbakanı Mikora Azarov bugün parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda istifa etti.

Ülkede 21 Kasım 2013’de Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasıyla birlikte başlayan ve 16 Ocak’ta meclisten özgürlükleri kısıtlayan torba yasasının geçmesiyle alevlenen eylemler, başkent Kiev’den ülke geneline yayıldı.

Eylemin ilk günlerinde Kiev valiliğini işgal eden eylemciler devletin idari binalarını hedef almaya devam ediyor. Protestocuların ülke genelinde işgal ettiği devlet bölge valiliği sayısı 12’ye ulaştı. Eylemcilerin girdiği 12 bölge valiliği şöyle; Kiev, Vinnitsa, Hmelnitskiy, Rivne, Volın, Ternopil, Çernivtsi, Poltava, İvano-Frankivsk, Jitomir, Lviv ve Çernigiv. Ayrıca; Dnepropetrovsk, Zaporoje, Sumı ve Çerkasiy bölge valilikleri çevresinde eylemlerini sürdüren protestocular valilik binalarını ele geçirme teşebbüsünde bulundu.

Bakanlık, valilik ve devlet dairelerinin eylemciler tarafından ele geçirilmesi üzerine Enerji Bakanlığı, muhtemel baskınlara karşı nükleer santrallerdeki güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Bu gelişmelerden sonra Ukrayna parlamentosunda gerçekleştirilecek özel oturumda milletvekillerinin, son protesto dalgasının fitilini ateşleyen, protestoları kısıtlayıcı yasaların rafa kaldırılmasını oylamaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç söz konusu yasaların yürürlükten kaldırılmasını önerdi ancak milletvekillerinin bu tutumu benimseyip benimsemeyeceği henüz belirsiz.

Ukrayna’nın hapisteki eski başbakan Yulia Timoşenko dün gece hükümet karşıtlarına Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in “alaycı” barış teklifini reddetmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Timoşenko’nun partisi bugünü Ukrayna için “karar günü” ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu’nun genişleme ve komşuluk politikalarından sorumlu üyesi Stefan Füle’nin ardından AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna’ya gidiyor.

Ukrayna’da siyasi çözümün tek yol olduğunu belirten Ashton, son derece endişeli olduğunu belirterek “şiddet sona ermeli ve her iki taraf gerilimi düşürmeli” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i arayarak, ülkesinin, Ukrayna'daki mevcut gerilimi sona erdirmek için hükümetle muhalefet arasında devam eden görüşmelere ve krize barışçıl, siyasi bir çözüm getirilmesine yönelik desteğini dile getirdi.

Biden görüşmede, hiç vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Yanukoviç'i, protestocularla hükümet arasındaki gerilimi azaltmak için çevik kuvvet polisini geri çekmeye ve acil tedbirler üzerinde muhalefetle birlikte çalışmaya çağırdı.