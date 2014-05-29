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Uğur Kurt'u vuran polisin kimlik bilgisi netleşiyor

Emniyet'in ismini açıklamamakta direndiği öne sürülen polis memurunun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalıştığı iddia edildi

29 Mayıs 2014 19:15

Uğur Kurt'un ölümüne yol açan kurşunun İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan S.K. adlı polis memurunun silahından çıktığı iddia edildi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, TEM Şube Müdürlüğü’nün şüpheli polisin adını beş gündür bildirmediği ve bir isim vermemekte direndiği, bunun üzerine savcılığın valilikten soruşturma izni istemek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Kurt’un Okmeydanı Cemevi’nde bir cenaze törenine katılmak için beklerken silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, Kurt’u öldüren silahın polise ait olduğu belirlendi.

Dün bir polisin ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadesini alan savcılık, bugün de soruşturma izni verilmesi için İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Savcılık, soruşturma kapsamında olay yerinde görev yapan 14 polisin silahına el koymuştu. 23 Mayıs’ta el konulan 14 silah Adli Tıp’ta incelemeye alındı. İncelemenin ardından silahın polislere ait olan 14 silahtan biri olduğu belirlenmişti. Öte yandan, dün özel bir TV’ye çıkan İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kurt’un ölümüne yol açan merminin ateşlendiği silahın bulunduğunu söylemişti. Ala, bir soru üzerine “Kurt’u vuran silahın tespit edildiğini söyleyebiliriz” demişti.

Uğur Kurt'un ölümüne yol açan kurşunun İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan S.K. adlı polis memurunun silahından çıktığı iddia edildi.

 

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