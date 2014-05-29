Silah çeken polis Uğur Kurt soruşturmasında ifade verdi

Okmeydanı Cemevi’nde beklerken polis tarafından başından vurularak öldürülen Uğur Kurt’un soruşturmasında savcı soruşturma kapsamında silahına el konulan polislerden birini tanık sıfatıyla dinledi.

El Cezire’nin haberine göre; Uğur Kurt’un Okmeydanı Cemevi’nde beklerken polis tarafından silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polisin tanık sıfatıyla ifadesi alındığı bildirildi.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan polisin olaydan sonra el konulan 14 silahtan birinin sahibi olduğu ve olay günü molotof atılan akrep içerisindeki polis memuru olduğu öğrenildi. Polis memurunun vatandaşlara doğru değil, havaya ateş ettiğini söylediği ifade edildi. Polisin mesai saati dışında ifade vermesi dikkat çekti.

Adli tıp raporu hazırlanıyor

Kurt’un kafasından çıkartılan ve mühürle muhafaza altına alınan merminin hangi silahtan çıktığına dair Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanacak rapor ise henüz savcılığa ulaşmadı. Soruşturmayı yürüten ve olaydan 27 saat sonra olay yerine giden savcı Hasan Yılmaz daha önce de Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin’in ifadesini almıştı. Soruşturma kapsamında daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin de Uğur Kurt’un vurulduğu gün Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine geldiğini gördüğünü belirterek; “Uğur Kurt vurulduğu an bana 1 metre mesafede bulunuyordu. Uğur Kurt kapıdan çıkacağı esnada yukarıdan silah sesleri geliyordu. Ben kendimi sağ tarafa attım. Olayın şokuyla tam hatırlamıyorum. Uğur Kurt yana doğru düştü ve ağzından kan geliyordu. O anda akrep tabir edilen emniyet aracından inen, üzerinde koruma yeleği olan polis olduğunu düşündüğüm kişilerin sağa sola ateş ettiğini gördüm. Bu kişilerin cadde yukarısından aşağıya bizim yöne doğru ateş ettiklerini gördüm. Ancak hedef alıp almadıklarını bilmiyorum. Sayısını hatırlamadığım kadar ateşli silahla ateş edilmeye devam edildi. Ben akrep aracından inen kişiler haricinde ateş eden kişilerin olduğunu görmediğim gibi başkaca silah ile ateş eden kişinin olduğunu görmedim” demişti.