T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uğur Kurt'u öldüren silahın polise ait olduğu belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uğur Kurt'un ölümüne sebep olan silahın sahibi polisle ilgili soruşturma başlatılması için Valilik'ten izin istedi

29 Mayıs 2014 16:11

Okmeydanı Cemevi'nin bahçesinde Uğur Kurt'un ölümüne neden olan silahın bir polise ait olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Kurt'un ölümüne neden olan silahı kullanan polisle ilgili soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliği'nden izin istedi. 

 

Bakan Ala: Uğur Kurt'u vuran silahı bulduk 

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Okmeydanı’nda polisin göstericilere müdahalesi sırasında, Cemevi bahçesinde bir cenaze töreni için beklerken hayatını kaybeden Uğur Kurt’un ölümüne yol açan merminin ateşlendiği silahın bulunduğunu söyledi. 

TGRT televizyonunda canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Ala, bir soru üzerine “Uğur Kurt’u vuran silahın tespit edildiğini söyleyebiliriz” dedi.

ETİKETLER

uğur kurtefkan alaiçişleri bakanıokmeydanıcemevipolissilahvurulduhayatını kaybetticenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24