Uğur Kurt'u öldüren silahın polise ait olduğu belirlendi

Okmeydanı Cemevi'nin bahçesinde Uğur Kurt'un ölümüne neden olan silahın bir polise ait olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Kurt'un ölümüne neden olan silahı kullanan polisle ilgili soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliği'nden izin istedi.

Bakan Ala: Uğur Kurt'u vuran silahı bulduk

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Okmeydanı’nda polisin göstericilere müdahalesi sırasında, Cemevi bahçesinde bir cenaze töreni için beklerken hayatını kaybeden Uğur Kurt’un ölümüne yol açan merminin ateşlendiği silahın bulunduğunu söyledi.

TGRT televizyonunda canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Ala, bir soru üzerine “Uğur Kurt’u vuran silahın tespit edildiğini söyleyebiliriz” dedi.