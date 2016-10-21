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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i

Osmanlıspor'un Rumen golcüsü Raul Rusescu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı

21 Ekim 2016 16:00

UEFA'nın internet sitesindeki habere göre Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'ine, Osmanlıspor'un sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerine imza atan Rusescu da seçildi.

Üçüncü hafta karşılaşmaları sonrasında en iyi 11'de yer alan futbolcular şöyle: 

Kaleci: Samir Handanovic (Inter)

Savunma: Terence Kongolo (Feyenoord), Dante (Nice), Jakub Brabec (Genk)

Orta saha: Yevhen Konoplyanka (Schalke 04), Giuliano (Zenit), Paul Pogba (Manchester United), Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk)

Forvet: Nikola Kalinic (Fiorentina), Guillaume Hoarau (Young Boys), Raul Rusescu (Osmanlıspor)

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