Osmanlıspor 'kırmızı'ya takıldı: 2-2

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda temsilcimiz Osmanlıspor sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor 2-0 öne geçtiği maçta 53. dakikada Mehmet Güven'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Goller
23 ve 24. dakikalarda Rusescu
56. dakika N’Diaye
74. dakika Pato
İlk 11'ler
Osmanlıspor: Karce, Vrsajevic, Numan, Aykut, Pinto, Musa, Lawal, Delarge, Ndiaye, Regattin, Rusescu
Villarreal: Asenjo, Gaspar, Gonzalez, Rulz, Costa, Castillejo, R.Soriano, Trigueros, B.Soriano, Bakambu, Sansone