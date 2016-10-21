T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor 'kırmızı'ya takıldı: 2-2

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Villarreal önünde ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Osmanlıspor, 10 kişi kaldığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı

21 Ekim 2016 00:59

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda temsilcimiz Osmanlıspor sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor 2-0 öne geçtiği maçta 53. dakikada Mehmet Güven'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Goller

23 ve 24. dakikalarda Rusescu

56. dakika N’Diaye

74. dakika Pato 

İlk 11'ler 

Osmanlıspor: Karce, Vrsajevic, Numan, Aykut, Pinto, Musa, Lawal, Delarge, Ndiaye, Regattin, Rusescu 

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Gonzalez, Rulz, Costa, Castillejo, R.Soriano, Trigueros, B.Soriano, Bakambu, Sansone

 

ETİKETLER

osmanlısporVillarrealmaç sonucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24