Fenerbahçe'ye Manchester'da farklı tarife: 4-1

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda, Manchester United'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda İngiliz devi Manchester United ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Manchester United karşılaşmanın ilk yarısını Pogba (2) ve Martial'in golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz devi, Lingard'ın golüyle, skoru 4-0'a taşırken, Hollandalı yıldız van Persie 83. dakikada skoru 4-1 yapan golü attı.



Gruptaki ilk maçında Ukrayna ekibi Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maçında ise Hollandalı Feyenoord'u İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Fenerbahçe, dört puan A Grubu'nun lideri.

Puan durumu

1. Man. United 3 2 0 1 5:2 6

2. Feyenoord 3 2 0 1 2:1 6



3. Fenerbahce 3 1 1 1 3:5 4



4. Zorya 3 0 1 2 1:3 1

Fenerbahçe'nin 11'i

Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie

Manchester United'ın 11'i

De Gea, Darmian, Smalling, Bailly, Shaw, Carrick, Pogba, Mata, Rooney, Lingard, Martial

Maçın önemli dakikaları



Karşılaşma Manchester United'ın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



83. dakikada Fenerbahçe, Robin Van Persie ile skoru 4-1'e getiriyor. Mehmet Topal'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emmanuel Emenike'nin kale sahasına doğru pasında Robin Van Persie sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

82. dakikada osef De Souza'nın kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı gelişine vuruşta top farklı şekilde üsttena auta gidiyor.

78. dakikada Memphis Depay'ın pasıyla Juan Mata, kalecimiz Volkan Demirel ile karşı karşıya kalıyor. Juan Mata'nın sağ ayağıyla vuruşunda Volkan gole izin vermiyor.

59.dakikada Emenike uzun topu kafasıyla Van Persie’ye indirdi. O da klas bir plase ile köşeyi gördü ancak top az farkla auta gitti.



51.dakikada Alper Potuk’un pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Volkan Şen dar açı olmasına rağmen sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleye paralel giden top oyun alanının dışına gitti.



48.dakikada Manchester United ikinci yarıya golle başladı! Lingaard uzak köşeye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topa uzanamadı: 4-0.



45+1.dakikada Paul Pogba ceza sahasından şık bir vuruşla Volkan Demirel’i çaresiz bırakarak skoru 3-0 yaptı.



37.dakikada Fenerbahçe 4’e 2 geldi ancak gol gelmedi! Josef ceza sahasına tehlikeli girdi, kaleci De Gea gole izin vermedi.



34.dakikada Martial penaltıdan golü bularak skoru 2-0’a getirdi.



33.dakikada Şener Özbayraklı, Martial’i yere indirdiği pozisyonda hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.



31.dakikada Paul Pogba penaltıdan Volkan Demirel’i ters köşeye yatırarak Manchester United’ı 1-0 öne geçirdi.



30.dakikada Simon Kjaer, Mata’ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya neden oldu!



12.dakikada Mehmet Topal, ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında Hasan Ali’yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddeti hızlı oluyor ve oyun alanının dışına çıktı.