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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

21 Ekim 2016 02:38

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, 12 grupta oynanan 24 karşılaşma ile sona erdi. 

Temsilcilerimizden Osmanlıspor, Villarreal'le 2-2 berabere kalırken, Konyaspor da Braga ile 1-1 berabere kaldı ve puan almayı başardılar.

Fenerbahçe ise, Manchester United'a deplasmanda 4-1 yenilerek, grubunda üçüncülüğe düştü.

 

İşte toplu sonuçlar

 

A Grubu


Feyenoord 1 - 0 Zorya
Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe


B Grubu

Olympiacos 4 - 1 FC Astana
Young Boys 3 - 1 APOEL

C Grubu

Mainz 05 1 - 1 Anderlecht
Saint-Etienne 1 - 0 Qabala

D Grubu

AZ Alkmaar 1 - 2 Maccabi Tel Aviv
Dundalk 1 - 2 Zenit St. Petersburg

E Grubu 

Roma 3 - 3 Austria Wien
Viktoria Plzen 1 - 2 Astra Giurgiu

F Grubu

Genk 2 - 0 Athletic Bilbao
Rapid Wien 1 - 1 Sassuolo

G Grubu

Celta Vigo 2 - 2 Ajax
Standard Liege 2 - 2 Panathinaikos

H Grubu

Konyaspor 1 - 1 Braga
Shakhtar Donetsk 5 - 0 Gent

I Grubu

Krasnodar 0 - 1 Schalke 04
Salzburg 0 - 1 Nice

J Grubu

Karabağ 2 - 0 PAOK
Slovan Liberec 1 - 3 Fiorentina

K Grubu

Hapoel Beer Sheva 0 - 1 Sparta Prag
Inter 1 - 0 Southampton

L Grubu

Osmanlıspor 2 - 2 Villarreal
Steaua Bükreş 1 - 1 FC Zürih.

 

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