UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, 12 grupta oynanan 24 karşılaşma ile sona erdi.
Temsilcilerimizden Osmanlıspor, Villarreal'le 2-2 berabere kalırken, Konyaspor da Braga ile 1-1 berabere kaldı ve puan almayı başardılar.
Fenerbahçe ise, Manchester United'a deplasmanda 4-1 yenilerek, grubunda üçüncülüğe düştü.
İşte toplu sonuçlar
A Grubu
Feyenoord 1 - 0 Zorya
Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe
B Grubu
Olympiacos 4 - 1 FC Astana
Young Boys 3 - 1 APOEL
C Grubu
Mainz 05 1 - 1 Anderlecht
Saint-Etienne 1 - 0 Qabala
D Grubu
AZ Alkmaar 1 - 2 Maccabi Tel Aviv
Dundalk 1 - 2 Zenit St. Petersburg
E Grubu
Roma 3 - 3 Austria Wien
Viktoria Plzen 1 - 2 Astra Giurgiu
F Grubu
Genk 2 - 0 Athletic Bilbao
Rapid Wien 1 - 1 Sassuolo
G Grubu
Celta Vigo 2 - 2 Ajax
Standard Liege 2 - 2 Panathinaikos
H Grubu
Konyaspor 1 - 1 Braga
Shakhtar Donetsk 5 - 0 Gent
I Grubu
Krasnodar 0 - 1 Schalke 04
Salzburg 0 - 1 Nice
J Grubu
Karabağ 2 - 0 PAOK
Slovan Liberec 1 - 3 Fiorentina
K Grubu
Hapoel Beer Sheva 0 - 1 Sparta Prag
Inter 1 - 0 Southampton
L Grubu
Osmanlıspor 2 - 2 Villarreal
Steaua Bükreş 1 - 1 FC Zürih.