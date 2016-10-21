UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, 12 grupta oynanan 24 karşılaşma ile sona erdi.

Temsilcilerimizden Osmanlıspor, Villarreal'le 2-2 berabere kalırken, Konyaspor da Braga ile 1-1 berabere kaldı ve puan almayı başardılar.

Fenerbahçe ise, Manchester United'a deplasmanda 4-1 yenilerek, grubunda üçüncülüğe düştü.

İşte toplu sonuçlar

A Grubu



Feyenoord 1 - 0 Zorya

Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe





B Grubu



Olympiacos 4 - 1 FC Astana

Young Boys 3 - 1 APOEL



C Grubu



Mainz 05 1 - 1 Anderlecht

Saint-Etienne 1 - 0 Qabala



D Grubu



AZ Alkmaar 1 - 2 Maccabi Tel Aviv

Dundalk 1 - 2 Zenit St. Petersburg



E Grubu



Roma 3 - 3 Austria Wien

Viktoria Plzen 1 - 2 Astra Giurgiu



F Grubu



Genk 2 - 0 Athletic Bilbao

Rapid Wien 1 - 1 Sassuolo

G Grubu



Celta Vigo 2 - 2 Ajax

Standard Liege 2 - 2 Panathinaikos



H Grubu



Konyaspor 1 - 1 Braga

Shakhtar Donetsk 5 - 0 Gent



I Grubu



Krasnodar 0 - 1 Schalke 04

Salzburg 0 - 1 Nice



J Grubu



Karabağ 2 - 0 PAOK

Slovan Liberec 1 - 3 Fiorentina



K Grubu



Hapoel Beer Sheva 0 - 1 Sparta Prag

Inter 1 - 0 Southampton



L Grubu



Osmanlıspor 2 - 2 Villarreal

Steaua Bükreş 1 - 1 FC Zürih.