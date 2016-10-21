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Spor

Konyaspor galibiyeti koruyamadı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Braga'yı ağırlayan Konyaspor 1-0 öne geçmesine karşın, 1 puana razı oldu

21 Ekim 2016 00:53

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Portekiz temsilcisi Braga ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor'un golünü 9. dakikada Deni Milosevic attı.

55. dakikada Ahmed Hassan beraberlik golünü attı:1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

İlk 11'ler şöyleydi:

Konyaspor: Serkan, Volkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Skubic

Sporting Braga: Matheus, Velazquez, Rosic, Eduardo, Ahmed Hassan, Baiano, Pedro Santos, Alan, Vukcevic Mauro, Goiano

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