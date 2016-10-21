Konyaspor galibiyeti koruyamadı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Portekiz temsilcisi Braga ile 1-1 berabere kaldı.
Konyaspor'un golünü 9. dakikada Deni Milosevic attı.
55. dakikada Ahmed Hassan beraberlik golünü attı:1-1
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
İlk 11'ler şöyleydi:
Konyaspor: Serkan, Volkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Skubic
Sporting Braga: Matheus, Velazquez, Rosic, Eduardo, Ahmed Hassan, Baiano, Pedro Santos, Alan, Vukcevic Mauro, Goiano