Uçak krizi, Türkiye'nin de Rusya'nın da ekonomisini vurdu

Rusya ile Türkiye arasında Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan gerilim iki ülkenin de piyasalarını vurdu. Bir haftada Türk Lirası’ndaki dolara karşı değer kaybı yüzde 3.71 olurken, Rus Rublesi’nde dolara karşı düşüş yüzde 2.48’e ulaştı. İki ülkenin borsası da kayıpta. Borsa İstanbul bir haftada yüzde 6.25 kaybetti, Rus Borsası’nın düşüş yüzde 3.60 oldu. Rus Borsası haftayı yüzde 2.10 düşüşle 856 bin 300 puandan, Borsa İstanbul ise yüzde 0.85 yükselişle 75 bin 638 puandan tamamladı.

Amerikan Merkez Bankası’nın aralıktaki faiz artırımına ilişkin kritik kararı öncesi bu hafta oldukça sakin geçmesi düşünülen ve piyasaların sadece gözünü yeni hükümete diktiği bir hafta olacaktı. Ancak beklenti gerçekle uyuşmadı. Salı günü sabah Türk savaş uçakları Rus savaş uçağını düşürdü ve piyasalarda sarsıntı başladı. İlk gün tüm dünya borsalarını sarsan olaylar asıl olarak iki ülkenin piyasalarını vurdu. İki ülke arasındaki gerginlik ekonomik alana taştı ve Rusya bir çok sınırlama kararı aldı. Türkiye’nin en büyük 10’uncu ticari ortağıyla yaşanan bu olaylar en çok Türk Lirası’nı etkiledi.



Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre, Rusya ile gerginliğiyle Türk Lirası hafta başından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olurken, kayıplarda dün görülen 2.9344 lira ile bir ayın en yüksek seviyesi itibariyle yüzde 3.6’ya kadar ulaştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris İklim Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebi biraz Türk Lirası’na değer kazandırmıştı ancak Rusya’dan gelen ret kararı yeniden doları kuvvetlendirdi. Önümüzdeki hafta da Rusya krizi ve enflasyon verileri Türkiye piyasasını etkileyecek. Dolar geçen haftaki 2.8294 lira seviyelerinden 2.9344 liraya kadar çıktı. Serbest piyasada haftayi dolar 2.9200 liradan kapattı. Aynı hareket Rus Rublesi’nde de yaşandı. Olaylar öncesi 1 dolar 66.5526 Ruble iken cuma günü 66.0969 Ruble’ye kadar çıktı. Rusya’nın 2015 boyunca düşük petrol fiyatları nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve yapılan devalüasyonun üzerine bir de en büyük beşinci ticari ortağı Türkiye ile yaşanan gerilim piyasaları olumsuz etkilemeye devam edecek. Rusya’da en çok kaybeden hisselerin başında Transneft geliyor. Transneft Rusya’nın petrol ve gaz boru hatları şirketi. Rus Borsası’nda değer kaybı da yüzde 2.5’e yaklaştı.



Faizler çift hanede

Gerilim gösterge tahvil faizlerinin de artmasına neden oldu. 2 yıllık gösterge tahvil faizi haftaya yüzde 10.26’dan başlamıştı cuma günü yüzde 10.53’e yükseldi. 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 10.22 oldu.



Ekonomik güven zirve yaptı

TÜİK verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 26.7 artarak 104.99’a yükseldi. Eylülde siyasi belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerden 72.9’a kadar gerileyen endeks, seçim sonrası oluşan istikrar ortamının beklentilere olumlu yansıdığını gösteriyor.