Rusya: 1 Ocak'ta Türkiye'yle vizesiz seyahat uygulamasını askıya alıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "1 Ocak'tan itibaren Türkiye'yle vizesiz seyahat uygulamasını askıya almaya karar verdik" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile karşılıklı vize muafiyeti uygulamasını askıya almaya karar verdiklerini söyledi.

Lavrov özetle şöyle konuştu: "Rusya'nın, Ankara'nın gerçek niyetleriyle ilgili soruları giderek artıyor. Türkiye'nin terörizmi yok etmeye gerçekten niyeti var mı, bundan emin değiliz. Terörle mücadele etmek isteyen ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurmaya ve bir koalisyon oluşturmaya hazırız. Bununla ilgili karar partnerlerimize kalmış. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile kapsamlı ve açık bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye içindeki ve etrafındaki durumu görüştük. Arap Baharı ardından Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldık. Moskova ve Şam Suriye'nin geleceğine dair tüm adımları dışarıdan hiçbir müdahale olmadan Suriyelilerin atması gerektiğini düşünüyor.Terörizmin yenilgiye uğratılması ancak Suriye'nin komşularının ikili oynamaktan kaçınmasıyla mümkün olur. Suriye'nin komşularının ikili oynamaktan kaçınıp teröristlere karşı aynı saflarda yer alması gerekir.

“Devlet başkanlarının kim olacağına ancak Suriye halkı karar verebilir”

Dış aktörlerin yapması gereken ise Suriye hükümeti ve muhalefeti arasında diyalog kurulmasına yardımcı olmaktır. Bunun için de öncelikle kimin kim olduğunu belirlemek, yani diyalog sürecinden dışlanması gereken terörist grupların sıralanacağı bir liste oluşturmak gerekiyor. Suriye devlet başkanının kim olacağının belirlenmesi için hiçbir dış komisyon kurulamaz. Devlet başkanlarının kim olacağına sadece Suriyeliler karar verebilir."